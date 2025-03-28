Вкладники банків-банкрутів отримали 2,4 млн грн відшкодування у лютому

Протягом лютого 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) здійснив виплати в розмірі 2,4 млн грн вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, гарантуючи відшкодування їхніх вкладів.

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Про це інформує пресслужба ФГВФО.

Основні цифри

З початку діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб загальна сума виплат гарантованого відшкодування досягла 104,9 млрд грн.

Важливо, що ці виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів Фонду.

Станом на 1 березня 2025 року його кошти складають 46,2 млрд грн.

Обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після початку повномасштабої війни, складає понад 9 млрд грн.

Про виплати та збитки

У відомстві нагадали, що виплати можна отримати трьома способами:

за допомогою мобільного застосунку "Дія" у смартфоні (в меню оберіть сервіс "Повернення вкладів");

дистанційно через онлайн-сервіси банків-агентів;

у відділеннях банків-агентів (перелік банків-агентів Фонду за посиланням).

Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.