Вклавши $25 тис. я заробив на активі Ахметова $1,5 млн, — Павло Бойко, Gonzo Invest

Засновник компанії Gonzo Invest Павло Бойко розказав, як йому вдалось досягти прибутковості X60 на інвестиції 25 тисяч доларів у Авдіївський коксохімічний комбінат.

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Секретами вдалих інвестицій бізнесмен, інвестиційний консультант та приватний інвестор поділився в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Як заробити $1,5 млн на інвестиції в комбінат Ахметова

На дворі був 2015 рік, Росія окупувала Крим, йшла війна на Донбасі. У світі дуже дешево коштувала сталь, а, відповідно, і підприємства з виробництва сталі. На цьому тлі Китай заливав трильойни доларів у будівництво нерухомості по всій країні. Відповідно, з часом мав підвищуватись попит на сталь, тож був самий час купляти сталеливарні підприємства, згадує Павло Бойко.

"Я розглядав Бразилію, Австралію, Індію, Україну. І дуже давно аналізував Авдіївський коксохімічний комбінат. Основний акціонер там — "Метінвест" Ріната Ахметова. В 2015—16 роках це підприємство, знаходячись під обстрілами росіян, потерпало від збитків. Світова преса писала про неминуче банкрутство комбінату. Нью-Йоркські банкіри, лондонські підприємці — всі продавали акції цього підприємства", — згадує співрозмовник Delo.ua.

В цей час він почав агресивно скуповувати акції комбінату. Павло Бойко вважав, що все, що розповідає преса, — або дезінформація, або замовні статті. Так, підприємство було дійсно збитковим, разом з тим, упевнений він, частина прибутків просто приховувалась.

"Я розумів, що Ахметов для отримання західних кредитів, які йому потрібні були для проходження складного періоду, покаже реальну прибутковість компанії. Тоді я купив за 25 тисяч доларів 0,4% найбільшого коксохімічного підприємства в Європі. І став акціонером підприємства разом з Ахметовим, у якого було 90% комбінату. Плюс — купив 1,5% підприємства для своїх інвесторів", — розказує інвестор.

В результаті, каже він, все відбулося краще, ніж він планував, — ціни на сировину і, відповідно, на акції компанії значно виросли. Завод став супер прибутковим. В підсумку — на вкладені 25 тисяч доларів він заробив 1,5 млн доларів. На кожен інвестований долар Павло Бойко заробив 60 доларів.

"Щоправда, там була купа нюансів. Спочатку я заробив X15. Потім Рінат Ахметов, скориставшись лазівкою в законодавстві, примусив мене продати мою частку. Я з ним судився. Виграв справу у Верховному суді. В результаті "Метінвест" уклав зі мною і моїми інвесторами мирову угоду, сплативши нам кошти. Тож фінальний підсумок — X60", — каже Бойко.

За його словами, в цій угоді йому допомогли знання в галузі політики, міжнародної економіки і холоднокровність.

"Я знаю людей, які були в цій угоді, але з неї вийшли, бо зіграли емоції. Я починав купляти акції компанії по 12 центів, потім вони падали в ціні до 3 центів. І в цей момент я просто збільшував свою частку. Плюс — я їздив в регіон, де знаходиться підприємство, спілкувався з іншими гравцями на ринку, вивчав собівартість продукції комбінату, занурювався у дрібниці. Розібрав з усіх сторін цей бізнес і знав про нього все. Всі згадані фактори зробили цю угоду такою прибутковою", — поділився секретами вдалої інвестиції співрозмовник видання.

Про інші секрети вдалих інвестицій від Павла Бойка читайте у повній версії його інтерв’ю для Delo.ua.