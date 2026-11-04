Власний супутниковий зв’язок для України: HIMERA розкрила масштаб і вартість проєкту

Для створення незалежної української супутникової мережі OBRIA, яка має забезпечувати безперервний зв’язок на всій території країни, знадобиться щонайменше 100 супутників. Повноцінне розгортання системи може зайняти один-два роки, а її подальший розвиток потребуватиме сотень мільйонів євро.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення DOU.

Проєкт OBRIA розвиває консорціум приватних компаній, серед яких українська HIMERA та данська GomSpace.

За словами співзасновника і CEO HIMERA Міші Рудомінського, для базового безперервного покриття території України необхідно щонайменше 100 супутників. Серійний апарат важитиме близько 250 кг.

Мережу створюють насамперед для української армії, уряду та інших державних інституцій.

Вона має забезпечувати високошвидкісний супутниковий зв’язок, передачу відео з мінімальною затримкою та роботу терміналів на транспорті під час руху.

“Ми підтримуватимемо повноцінний високошвидкісний зв’язок. Чи буде він настільки швидким, як Starlink, — ще належить дізнатися”, — зазначив Рудомінський.

Проєкт може коштувати сотні мільйонів євро

Перший етап створення OBRIA профінансували самі учасники консорціуму. Державних коштів на нього не залучали.

Водночас подальше розгортання мережі вимагатиме значно більших інвестицій.

За оцінкою Рудомінського, на наступних етапах йдеться про десятки або сотні мільйонів євро, а в довгостроковій перспективі масштаб вкладень може сягнути мільярдів.

За сприятливих умов повноцінне розгортання супутникового угруповання може зайняти від одного до двох років. Водночас на строки можуть вплинути виробничі, технологічні, логістичні та операційні ризики.

Супутники планують виробляти в Україні

Перший тестовий супутник OBRIA NANO запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18.

Апарат вагою 10 кг уже перебуває на орбіті та проходить технічні випробування. Його використовують для перевірки технологій, які мають стати основою майбутньої повноцінної мережі.

Наступним етапом проєкту має стати локалізація виробництва супутників та наземних терміналів в Україні.

OBRIA має диверсифікувати канали супутникового зв’язку, зменшити стратегічну залежність України від зовнішніх постачальників та доповнити можливості європейських супутникових систем. Керуватиме мережею український оператор.

Нагадаємо, у жовтні українська HIMERA разом із данською GomSpace вивела на орбіту перший тестовий супутник майбутньої мережі OBRIA. Тоді в компанії наголошували, що проєкт має закласти основу незалежної системи зв’язку України, а отримані під час випробувань дані використають для розвитку супутникового угруповання та його інтеграції в національну інфраструктуру.