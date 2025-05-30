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Власник "Київхліба" запускає агропідприємство в Україні: що відомо

хліб
Власник "Київхліба" інвестує в агросектор. / Depositphotos

Група компаній Alviva Group, власник ТОВ "Київхліб" оголосила про запуск власного аграрного підприємства. Цьогоріч компанія планує зібрати перший урожай.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Розширення діяльності на аграрний сектор

Alviva Group активно розвиває аграрний напрямок. За два роки група сформувала земельний банк у 4 000 гектарів у Київській та Чернігівській областях і вже у 2025 році очікує перший врожай пшениці та соняшника.

У 2025 році пшениця займатиме 26% посівних площ, а у 2026 році — 100% земель банку, повідомляє керуючий агронапрямком Артем Черниш.

Інвестиції у власне агровиробництво дозволять забезпечити підприємства групи якісною сировиною, оптимізувати виробництво та контролювати собівартість продукції, наголошують в компанії.

Група вже експортує продукцію до понад 30 країн.

Зазначається, що Alviva Grou pтакож підтримує відновлення сільського господарства, зокрема повернення земель до обробітку.

Про компанію

Alviva Group — міжнародна група компаній у сфері харчових технологій та послуг, що виробляє хлібобулочні вироби під брендами "Київхліб", Tarta, Tendi, Norden Brod, British Sandwich, Mr Snex, Naturavo, Honey Moon та "Київмлин".

Річний оборот групи перевищує 9 млрд грн, а сплата податків і зборів до державного бюджету становить понад 1,2 млрд грн. У штаті компанії працює більше 6000 працівників.

Нагадаємо, з початку червня 2024 року в Україні зберігалася підвищувальна цінова динаміка на ринку пшеничного борошна. Минулоріч лише за перший місяць літа ціни зросли більш ніж на 2000 грн/т.

Автор:
Ольга Опенько