Власник компанії "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" Шапран заперечив, що купив її у бізнесмена-втікача Наумця

Коли бізнесмен Сергій Шапран купував компанію "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", вона не мала ніякого відношення до олігарха-утікача Ігоря Наумця, який перебуває під санкціями РНБО. Про це повідомив сам Шапран в інтерв'ю Nadra.info.

За його словами, на момент покупки компанія була заблокована через проблеми з податковими штрафами, які він погасив, коли став новим власником. Підприємець уточнив, що кримінальні справи щодо "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" стосувалися економічних злочинів, а саме несплати податків, і не були повʼязані з санкціями проти Наумця і "російським слідом".

Він додав, що йдеться про близько 9 мільйонів гривень.

"Компанія "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", відколи ми маємо до неї відношення, заплатила повну суму податків, які їй у тих справах нарахувало БЕБ. Законно чи незаконно, правильно чи неправильно нарахували – ми цю суму заплатили", - зазначив Шапран.

Водночас юрист Олена Доненко зауважила, що "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" і її власники ніколи не були під санкціями, і спецдозвіл на видобуток піску ніколи не був заблокованим.

Шапран пояснив, що купив компанію лише після ретельних консультацій з юристами, які запевнили його в законності угоди.

"Про ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" в інтернеті писали, що вона мала відношення до Ігоря Наумця. Але де-факто, вона ніякого відношення до нього не мала! Коли хтось каже, що ми купували у нього – це неправда", – наголосив Шапран.

Він підкреслив, що має принципову позицію з цього приводу: якщо Наумець вирішив втекти з України, то він не має морального права претендувати на ті активи, які залишились тут.

"Він зробив свій вибір. Якщо він сказав, що він українець – він має перебувати тут. Є ж люди з російськими паспортами, які живуть в Україні? Я впевнений, що є. А коли ти ухвалюєш рішення, що живеш "там", то цим показуєш свою позицію", – каже підприємець.

Нагадаємо, компанію "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" було зареєстровано 2003 року.