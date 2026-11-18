Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила правила, за якими резервні генератори підключатимуть до місцевих електромереж для тимчасового живлення споживачів під час тривалих блекаутів.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що рішення покликане спростити залучення резервних джерел живлення в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури та дозволить громадам оперативно заживлювати об'єкти через місцеві мережі — зокрема за допомогою установок ДСНС.

Що передбачають нові правила

Спрощене підключення: резервні генератори підключатимуть та відключатимуть від мереж ОСР без оформлення стандартної послуги з приєднання — достатньо погодження та нагляду оператора з дотриманням вимог електробезпеки.

Готові точки обліку: обленерго заздалегідь визначатимуть можливі точки підключення, а створені точки комерційного обліку можна буде повторно використовувати для інших резервних установок.

Фіксація обсягів: оператори організують облік, передачу даних про обсяги відпущеної електроенергії та фіксацію кінцевих показів після завершення роботи генератора.

Власники генераторів можуть продавати електроенергію в мережу

У регуляторі уточнюють, що власник або користувач генеруючої установки має право набути статусу учасника ринку та продавати вироблену електроенергію на всіх його сегментах із подальшим отриманням оплати.

Для цього необхідно виконати вимоги Закону "Про ринок електричної енергії" та Правил ринку: укласти з оператором системи передачі ("Укренерго") договір про врегулювання небалансів і стати стороною, відповідальною за баланс (СВБ), або приєднатися до чинної балансуючої групи.

Нагадаємо, 10 листопада НКРЕКП змінила правила розрахунку вартості підключення накопичувачів електроенергії до мереж. Для компаній, які планують встановлювати такі системи або будувати комбіновані енергетичні об'єкти, передбачили перехідний період.