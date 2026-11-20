За 10 місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 13,3 млрд грн податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Це на 1,9 млрд грн, або 16,6%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 11,4 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна поддаткова служба України.

За даними ДПСУ, свої податкові зобов'язання виконали 1,1 млн платників.

Найбільше коштів надійшло до бюджетів:

Києва – 2,8 млрд грн;

Київської та Львівської областей – по 1,4 млрд грн;

Одеської області – 1,3 млрд грн.

Хто має платити податок на нерухомість

У податковій пояснили, що податок сплачують власники квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені норми:

квартири – понад 60 кв. м;

житлового будинку – понад 120 кв. м;

квартири та будинку, якщо вони одночасно перебувають у власності, – понад 180 кв. м загальної площі.

Податок нараховують не на всю площу житла, а лише на квадратні метри понад установлену норму.

Ставку визначає місцева влада. Вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр понад норму. Тому власники однакових за площею квартир у різних містах можуть отримувати різні суми податку.

Податкова служба надсилає фізичним особам повідомлення-рішення із зазначенням суми до сплати. Після його отримання власник має 60 днів, щоб сплатити податок.

Якщо в повідомленні є помилки щодо площі нерухомості або частки власності, платник може звернутися до податкової служби та попросити провести звірку даних.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 11 млрд грн податку. Це на 15,6%, або на 1,5 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період торік.