RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Готівковий курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Власники "Нової пошти" готуються купити БТА Банк: йдеться про 100% акцій

НоваПей хоче придбати 100% акцій БТА Банку
НоваПей хоче придбати 100% акцій БТА Банку

ТОВ “НоваПей Інвест” офіційно заявило про намір придбати 100% простих іменних акцій АТ “БТА Банк”. Йдеться про 20 млн акцій фінустанови.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Відповідне повідомлення "НоваПей Інвест" направило Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та БТА Банку 22 жовтня.

Компанія планує придбати 20 млн простих іменних акцій банку, що становить 100% їх загальної кількості.

Станом на дату повідомлення сама "НоваПей Інвест" акціями БТА Банку не володіє.

Акцій банку також немає у жодної з афілійованих із компанією осіб.

Nova готується вийти на банківський ринок

Ще у червні 2026 року "НоваПей Інвест" звернулася до Антимонопольного комітету за попередніми висновками щодо необхідності отримання дозволу на набуття контролю над БТА Банком.

Раніше повідомлялося, що група Nova планувала придбати БТА Банк та створити на його основі банк фінансової інклюзії.

Такий формат має дозволити використовувати наявну інфраструктуру групи для надання банківських послуг населенню та малому бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності