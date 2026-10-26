Власники "Нової пошти" готуються купити БТА Банк: йдеться про 100% акцій

ТОВ “НоваПей Інвест” офіційно заявило про намір придбати 100% простих іменних акцій АТ “БТА Банк”. Йдеться про 20 млн акцій фінустанови.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Відповідне повідомлення "НоваПей Інвест" направило Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та БТА Банку 22 жовтня.

Компанія планує придбати 20 млн простих іменних акцій банку, що становить 100% їх загальної кількості.

Станом на дату повідомлення сама "НоваПей Інвест" акціями БТА Банку не володіє.

Акцій банку також немає у жодної з афілійованих із компанією осіб.

Nova готується вийти на банківський ринок

Ще у червні 2026 року "НоваПей Інвест" звернулася до Антимонопольного комітету за попередніми висновками щодо необхідності отримання дозволу на набуття контролю над БТА Банком.

Раніше повідомлялося, що група Nova планувала придбати БТА Банк та створити на його основі банк фінансової інклюзії.

Такий формат має дозволити використовувати наявну інфраструктуру групи для надання банківських послуг населенню та малому бізнесу.