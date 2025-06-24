Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпропетровщині 11 людей загинули, понад 100 поранені (ФОТО)

24 червня внаслідок російської масованої атаки на Дніпропетровщину загинули дев'ятеро людей, понад 70 отримали поранення, серед них є діти. Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (оновлено: станом на 15:24 кількість загиблих зросла до 11, а поранених - понад 100).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані пресслужби Офісу генпрокурора України.

За даними слідства, 24 червня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину. У місті Дніпро семеро загиблих. Близько 70 людей поранено, серед них - десятеро дітей. Пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.

Також внаслідок обстрілу у місті Самар Дніпропетровської області загинули двоє людей. Дев’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Інформація щодо загиблих і поранених уточнюється.

"На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини РФ", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Оновлено о 15:24. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість загиблих у Дніпрі збільшилася до дев'яти. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. "Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - додав він.

Обстріли ворога 24 червня

Сьогодні внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя. Пасажирів оперативно перевели в укриття.

"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, вночі 23 червня ворог завдав масованого комбінованого удару балістикою та ударними дронами по Києву, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури. Загинули дев’ятеро людей.