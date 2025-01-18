Вночі РФ атакувала Київ і Запоріжжя: є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

18 січня росіяни атакували українську столицю та Запоріжжя. Унаслідок вибухів є загиблі, понад десять осіб отримали поранення.

Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули чотири людини, троє постраждалих, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше столична прокуратура зазначила, що наразі відомо про трьох загиблих – це охоронець закладу харчування та двоє людей, які перебували в мікроавтобусі на вулиці в одному із районів столиці.

Уламки дронів впали у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах столиці. Пошкодження водопровідної магістралі локалізували і повернули водопостачання.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі громадян.

У Запоріжжі ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Спочатку повідомлялося про двох поранених, але згодом їхня кількість зросла до десяти.

"Кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані", - написав Федоров.

Додамо, що даними Повітряних сил, цієї ночі було збито 2 з 4 балістичних ракет та 24 з 39 дронів. Ракети збили над Київщиною, а БПЛА — у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.