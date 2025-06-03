Вода і вагітність: чому правильний вибір пиття критично важливий – висновки українського дослідження

Вода під час вагітності — не просто базова потреба, а справжній регулятор важливих процесів у тілі жінки. Вона забезпечує формування навколоплідних вод, транспортує поживні речовини до плода, підтримує роботу нирок та виводить продукти обміну. Саме тому якість і обсяг споживаної води напряму впливають на перебіг вагітності.

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Якщо водний режим порушено або вагітна не отримує достатньо рідини — це може призвести до запорів, набряків, зниження апетиту та загального дискомфорту. На цьому у матеріалі УП наголошує докторка медичних наук, акушер-гінеколог Юлія Давидова, яка провела клінічне дослідження щодо впливу гідратації на стан вагітних у першому триместрі.

Згідно з результатами спостережень, у більшості вагітних із симптомами токсикозу (нудотою та блювотою) покращення самопочуття було зафіксовано після корекції способу життя, а також за умови обов’язкового вживання 1 літра природної мінеральної лікувально-столової води щодня (у дослідженні використовувалась "AQUA Миргород" DETOX — природна хлоридна натрієва вода з помірною мінералізацією). Обсяг рідини розраховувався індивідуально — 30 мл на 1 кг маси тіла.

У результаті, у пацієнток відзначено зменшення або повне зникнення симптомів нудоти, зменшення блювоти, а також покращення апетиту та травлення. За словами дослідниці, саме склад води — із вмістом натрію, хлоридів, магнію та гідрокарбонатів — відіграє ключову роль у стабілізації стану.

"Згідно з дослідженнями докторки медичних наук Юлії Давидової, у більшості вагітних з нудотою та блювотою після консультації та рекомендацій змінити стиль життя та обов’язково вживати 1 літр мінеральної природно лікувально-столової хлоридної натрієвої води "AQUA Миргород" DETOX (розрахунок рідини 30 мл на 1 кг ваги) було досягнуто зменшення / відсутність блювоти, зменшення / відсутність нудоти та покращення засвоєння їжі", — зазначає Юлія Давидова.