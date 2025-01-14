Воєнні ризики стримують українців від інвестицій у житло - НБУ

Цінові умови на ринку нерухомості в Україні наразі сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення. Однак через воєнні ризики українці не готові активно інвестувати кошти в придбання житла.

Такий висновок зробили фахівці Національного банку під час підготовки грудневого Звіту про фінансову стабільність.

Про цінову політику на ринку нерухомості

Про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчать:

По-перше, зниження показника “ціна до оренди” до свого довгострокового середнього рівня робить купівлю житла вигіднішою порівняно з його орендою

По-друге, історично мінімальні значення показника “ціна до доходу” означають, що в середньому придбання 70 кв. м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

Зазначається, що попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється.

Про ринок нерухомості в Україні

Вартість квадратного метра на вторинному ринку в Україні в доларовому еквіваленті демонструє різні тенденції в залежності від регіону. У Києві та на заході країни ціни, як правило, залишаються стабільними, що свідчить про певну рівновагу на ринку нерухомості в цих регіонах.

Натомість в інших регіонах України відзначається зниження вартості квадратного метра, що може бути результатом зменшення попиту, змін у економічних умовах або впливу інших локальних факторів.

Умови на ринку нерухомості сьогодні значною мірою визначає покупець. Фактична ціна продажу квартир все ще на чверть нижча за усереднені ціни, зазначені в оголошеннях.

Вартість житла на первинному ринку зростає, особливо у західних регіонах України. Це зростання відбувається на тлі обмеженої пропозиції новобудов, оскільки спорудження нового житла триває досить повільно. Однією з основних причин цього є брак ресурсів, зокрема робочої сили, що значно ускладнює будівельні роботи

В НБУ наголошують, що з огляду на повільне поповнення пропозиції внаслідок нового будівництва, ризики нестачі нового якісного житла в майбутньому зберігаються.

Частка угод із залученням іпотеки в другому півріччі 2024 року скоротилася до 4%, порівняно з 5% у першому півріччі, що співмірно з показниками 2021 року. Така тенденція свідчить про обережність покупців та зниження активності на іпотечному ринку. При цьому майже половину всіх кредитів, виданих банками з початку року, спрямовано на придбання об'єктів в Києві та Київській області.

Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням нині ключової для покупців нерухомості програми “єОселя” через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів, зазначають в НБУ.

Через це значення програми для ринку нерухомості найближчим часом навряд чи посилиться, тому для стимулювання ринку потрібен розвиток масовіших продуктів від банків, підсумували автори звіту.

Delo.ua повідомляло, що у популярній державній іпотечній програмі “єОселя” стався збій фінансування. За останні кілька місяців в усіх регіонах України спостерігаються значні затримки фінансування державної іпотечної програми "єОселя".

Додамо, що у 2025 році в рамках іпотечної програми "єОселя" планується залучити 10 тис. сімей, що на 17,6% більше, ніж у 2024 році.