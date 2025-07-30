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Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено колії та мережу

вагон, колеса, працівник, рейки
Пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілу / Freepik

У ніч на 30 липня РФ здійснила чергову атаку на залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок удару пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу. Деякі приміські поїзди змінили маршрути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

РФ атакувала вокзал у Павлограді

Внаслідок атаки пошкоджено вокзал у Павлограді, а також колійне господарство і контактну мережу.

Постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає.

З міркувань безпеки та для оперативного проведення ремонтних робіт кілька приміських поїздів тимчасово курсують за зміненими маршрутами:

  • №6272 рухається за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова);
  • №6277 курсує Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро);
  • №7010 тимчасово їде за маршрутом Кам’янське – Орлівщина (замість Кам’янське – Краматорськ);
  • №6536 прямує Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Обстріли залізничної інфраструктури

В ніч на 23 липня ворожі ударні дрони цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях.

Крім того, 24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя. 

"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.  Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Автор:
Ольга Опенько