Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян

Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить мера Києва Віталія Кличка та депутатів Київради невідкладно поновити процедури закупівлі інноваційних та ефективних лікарських засобів для хворих на онкологічні захворювання. Про це йдеться у зверненні до міського голови Києва та директорки департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

Як пишуть "Українські новини", зазначена рада вітає рішення щодо відновлення закупівель ліків для хворих на спінальну м'язову атрофію.

"Ми тримаємо руку на пульсі подій і тому вже знаємо, що на місцях деякі закупівлі вже відновлено, в тому числі і в Києві. Зокрема, це стосується хворих на спінальну м'язову атрофію. Це добра новина. Але часу на тривалий перезапуск просто нема. І це не ритуальна констатація. Бо хвороби не чекають на погодження бюджетів. А рак не бере пауз", – говорить президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Відновлення закупівель ліків для хворих на спінальну м'язову атрофію стало можливим після того, як уряд вніс зміни до своєї постанови "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", а столична влада відновила дію міської програми "Здоров’я киян" в частині закупівель інноваційних ліків.

За словами Сердюка, саме завдяки міській програмі "Здоров’я киян" тяжкохворі мешканці столиці отримували інноваційні ліки безкоштовно. "Саме ці препарати – Алектиніб, Пембролізумаб, Олапаріб, Пертузумаб, Цетуксимаб – продовжували життя, зменшували біль, дарували надію. І це не пафос – це факти", – додав він.

Після того, як місцева влада через бюрократичні ускладнення була позбавлена можливості фінансувати закупівлю ліків, Київ перерозподілів ці кошти на інші видатки. І це було логічно. Але зараз, коли ці перешкоди усунуто, є нагальна потреба відновити закупівлі ліків, які вкрай потрібні для онкохворих киян, зазначив Сердюк.