Мобільний застосунок “Куб” від Групи “Нафтогаз” залучив уже 5 мільйонів українських домогосподарств. Саме стільки особових рахунків зареєстрували користувачі менш ніж за рік роботи сервісу.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що платформа вже вийшла за межі суто газових питань і розширила перелік послуг та географію покриття. Окрім передачі показань чи оплати за газ, українці можуть розрахуватися в додатку за електроенергію.

Для жителів низки обласних центрів діє розширений функціонал. Вони можуть підв'язати до свого профілю всі комунальні послуги за конкретною адресою та оплачувати їх одним спільним платежем без стягнення комісії.

"Ми розвиваємо Куб як єдину платформу для оплати комунальних послуг. П’ять мільйонів домівок менше ніж за рік вже приєдналися до застосунку та активно користуються ним. Ми й надалі розширюватимемо перелік послуг і міст, формуючи зручний сервіс для мільйонів українців", — зазначив виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України2 Сергій Федоренко.

Окрім платіжних функцій, у застосунку запрацювала партнерська програма лояльності. Користувачам стали доступні спеціальні пропозиції та бонуси від компаній-партнерів.

Нагадаємо, у грудні 2025 року для українських родин, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", запустили мобільний застосунок "Куб". Користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками в одному профілі та відстежувати споживання газу через дашборд.