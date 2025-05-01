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Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1163-тю добу повномасштабної війни становлять 953 190 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 953 190 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10 732 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 364 (+11) од,
- артилерійських систем – 27 136 (+45) од,
- РСЗВ – 1375 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1148 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
- 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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