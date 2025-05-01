Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1163-тю добу повномасштабної війни становлять 953 190 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 травня втратила:

особового складу ‒ близько 953 190 (+1230) осіб,

танків ‒ 10 732 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 364 (+11) од,

артилерійських систем – 27 136 (+45) од,

РСЗВ – 1375 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1148 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139) од,

спеціальна техніка ‒ 3869 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;

68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.