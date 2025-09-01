Втрати ворога станом на 1 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1286 добу повномасштабної війни становлять 1 082 990 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:

особового складу – близько 1082990 (+850) осіб;

танків – 11155 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23229 (+17) од;

артилерійських систем – 32248 (+49) од;

РСЗВ – 1476 (+0) од;

засоби ППО – 1213 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214);

крилаті ракети – 3664 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 60399 (+94);

спеціальна техніка – 3952 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.