Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1111-ту добу повномасштабної війни становлять 886 320 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 березня втратила:

особового складу ‒ близько 886 320 (+1190) осіб,

танків ‒ 10 292 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 400 (+40) од,

артилерійських систем – 24 271 (+65) од,

РСЗВ – 1311 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1102 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 603 (+241),

крилаті ракети ‒ 3120 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 071 (+138) од,

спеціальна техніка ‒ 3773 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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