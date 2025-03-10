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Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1111-ту добу повномасштабної війни становлять 886 320 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 886 320 (+1190) осіб,
- танків ‒ 10 292 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 400 (+40) од,
- артилерійських систем – 24 271 (+65) од,
- РСЗВ – 1311 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1102 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 603 (+241),
- крилаті ракети ‒ 3120 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 071 (+138) од,
- спеціальна техніка ‒ 3773 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
- 42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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