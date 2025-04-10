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Втрати ворога станом на 10 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1142-ту добу повномасштабної війни становлять 929 000 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 929 000 (+1420) осіб,
- танків ‒ 10 579 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 033 (+12) од,
- артилерійських систем – 25 982 (+70) од,
- РСЗВ – 1359 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 078 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 514 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3796 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни..
- 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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