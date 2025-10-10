Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1325 добу повномасштабної війни становлять 1 120 510 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:

особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб;

танків – 11246 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23339 (+14) од;

артилерійських систем – 33547 (+13) од;

РСЗВ – 1517 (+0) од;

засоби ППО – 1225 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254);

крилаті ракети – 3841 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70);

спеціальна техніка – 3973 (+0).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

