Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1143-ту добу повномасштабної війни становлять 930 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 930 210 (+1210) осіб,

танків ‒ 10580 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од,

артилерійських систем – 25043 (+61) од,

РСЗВ – 1360 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од,

спеціальна техніка ‒ 3798 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.