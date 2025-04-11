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Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1143-ту добу повномасштабної війни становлять 930 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 930 210 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 10580 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од,
  • артилерійських систем – 25043 (+61) од,
  • РСЗВ – 1360 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3798 (+2).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько
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