Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1265-ту добу повномасштабної війни становлять 1064240 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:

особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб;

танків – 11093 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23114 (+7) од;

артилерійських систем – 31380 (+37) од;

РСЗВ – 1462 (+2) од;

засоби ППО – 1204 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191);

крилаті ракети –3556 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131);

спеціальна техніка – 3936 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

