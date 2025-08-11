- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1265-ту добу повномасштабної війни становлять 1064240 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:
- особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб;
- танків – 11093 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23114 (+7) од;
- артилерійських систем – 31380 (+37) од;
- РСЗВ – 1462 (+2) од;
- засоби ППО – 1204 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191);
- крилаті ракети –3556 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131);
- спеціальна техніка – 3936 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.