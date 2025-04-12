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Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1144-ту добу повномасштабної війни становлять 931450 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 931450 (+1240) осіб,
- танків ‒ 10591 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,
- артилерійських систем – 26092 (+49) од,
- РСЗВ – 1362 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,
- спеціальна техніка ‒ 3798 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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