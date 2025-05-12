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Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, військові, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1174  добу повномасштабної війни становлять 967 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 967060 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10800 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
  • артилерійських систем – 27718 (+48) од,
  • РСЗВ – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни; 
  • 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько