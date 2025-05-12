Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1174 добу повномасштабної війни становлять 967 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 травня втратила:

особового складу ‒ близько 967060 (+1170) осіб,

танків ‒ 10800 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,

артилерійських систем – 27718 (+48) од,

РСЗВ – 1381 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,

спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни;

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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