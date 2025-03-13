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Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1114-ту добу повномасштабної війни становлять 890 250 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 890 250 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10 307 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 432 (+2) од,
- артилерійських систем – 24 409 (+19) од,
- РСЗВ – 1314 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 983 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 355 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
- 38ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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