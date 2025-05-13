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Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1175 добу повномасштабної війни становлять 968 130 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 968 130 (+1070) осіб,
- танків ‒ 10 802 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 487 (+14) од,
- артилерійських систем – 27 780 (+62) од,
- РСЗВ – 1381 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1162 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 778 (+100),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 256 (+138) од,
- спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 10 ударних БпЛА типу Shahed.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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