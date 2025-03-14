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Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1115-ту добу повномасштабної війни становлять 891 660 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 891 660 (+1410) осіб,
- танків ‒ 10313 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11) од,
- артилерійських систем – 24455 (+46) од,
- РСЗВ – 1314 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
- 9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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