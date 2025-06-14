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Втрати ворога станом на 14 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1207 добу повномасштабної війни становлять 1 002 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1002690 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 10937 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29157 (+52) од,
  • РСЗВ – 1417 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1185 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79),крилаті ракети ‒ 3337 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 14 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 червня - Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 23 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни;
  • 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 14 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко