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Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, військові, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1176  добу повномасштабної війни становлять 969 370  осіб.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 968 130 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 10 802 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 487 (+14) од,
  • артилерійських систем – 27 780 (+62) од,
  • РСЗВ – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1162 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 778 (+100),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 256 (+138) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.
  • 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько