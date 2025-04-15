- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 15 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1147-ту добу повномасштабної війни становлять 935 160 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 935 160 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10 629 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 150 (+20) од,
- артилерійських систем – 26 290 (+68) од,
- РСЗВ – 1364 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1132 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210) од,
- спеціальна техніка ‒ 3801 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни.
- 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.