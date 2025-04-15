Втрати ворога станом на 15 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1147-ту добу повномасштабної війни становлять 935 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 935 160 (+1180) осіб,

танків ‒ 10 629 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 150 (+20) од,

артилерійських систем – 26 290 (+68) од,

РСЗВ – 1364 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1132 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210) од,

спеціальна техніка ‒ 3801 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни.

11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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