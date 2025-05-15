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Втрати ворога станом на 15 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1177 добу повномасштабної війни становлять 970 590 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 970 590 (+1220) осіб,
- танків ‒ 10 812 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 514 (+13) од,
- артилерійських систем – 27 872 (+45) од,
- РСЗВ – 1384 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1166 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 000 (+140) од,
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 547 (+165) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+8) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.
- 29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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