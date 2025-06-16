Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,04

EUR

47,69

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,25

48,05

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1209 добу повномасштабної війни становлять 1 005 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1005060 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 10939 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29208 (+18) од,
  • РСЗВ – 1418 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
  • крилаті ракети   3346 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Уточнюється, що 84 дронів збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько