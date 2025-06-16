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Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1209 добу повномасштабної війни становлять 1 005 060 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 1005060 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10939 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
- артилерійських систем – 29208 (+18) од,
- РСЗВ – 1418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
- крилаті ракети ‒ 3346 (+9),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.
Уточнюється, що 84 дронів збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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