Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1209 добу повномасштабної війни становлять 1 005 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 червня втратила:

особового складу ‒ близько 1005060 (+1200) осіб ,

складу близько осіб танків ‒ 10939 (+2) од ,

од бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од ,

броньованих машин од артилерійських систем – 29208 (+18) од ,

систем од РСЗВ – 1418 (+0) од ,

од засоби ППО ‒ 1187 (+1) од ,

ППО од літаків – 416 (+0) од ,

од гелікоптерів – 337 (+0) од ,

од БПЛА оперативно - тактичного рівня – 40804 (+95),

оперативно тактичного рівня крилаті ракети ‒ 3346 (+9),

ракети кораблі / катери ‒ 28 (+0) од ,

катери од підводні човни ‒ 1 (+0) од ,

човни од автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од ,

техніки та автоцистерн од спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Уточнюється, що 84 дронів збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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