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Втрати ворога станом на 16 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1148-ту добу повномасштабної війни становлять 936 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 936 210 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10 638 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 163 (+13) од,
  • артилерійських систем – 26 377 (+87) од,
  • РСЗВ – 1364 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1132 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 837 (+146),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 472 (+133) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3804 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 16 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.
  • 34 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 16 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько