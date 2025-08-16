Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1270-ту добу повномасштабної війни становлять 1 069 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:

особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб;

танків – 11112 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23135 (+2) од;

артилерійських систем – 31540 (+42) од;

РСЗВ – 1467 (+0) од;

засоби ППО – 1207 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152);

крилаті ракети – 3558 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137);

спеціальна техніка – 3942 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни;

Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

