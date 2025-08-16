- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1270-ту добу повномасштабної війни становлять 1 069 050 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:
- особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб;
- танків – 11112 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23135 (+2) од;
- артилерійських систем – 31540 (+42) од;
- РСЗВ – 1467 (+0) од;
- засоби ППО – 1207 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137);
- спеціальна техніка – 3942 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни;
- Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.