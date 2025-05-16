Втрати ворога станом на 16 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1178 добу повномасштабної війни становлять 971 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб;

танків ‒ 10825 (+13) од;

бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од;

артилерійських систем – 27908 (+36) од;

РСЗВ – 1385 (+1) од;

засоби ППО ‒ 1167 (+1) од;

літаків – 372 (+0) од;

гелікоптерів – 336 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123);

крилаті ракети ‒ 3197 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни ‒ 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од;

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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