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Втрати ворога станом на 16 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1178 добу повномасштабної війни становлять 971 690 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб;
- танків ‒ 10825 (+13) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од;
- артилерійських систем – 27908 (+36) од;
- РСЗВ – 1385 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 1167 (+1) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123);
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од;
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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