Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1149-ту добу повномасштабної війни становлять 937 440 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 937 440 (+1230) осіб,

танків ‒ 10 654 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 217 (+54) од,

артилерійських систем – 26 442 (+65) од,

РСЗВ – 1366 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1135 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 925 (+88),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44 642 (+170) од,

спеціальна техніка ‒ 3807 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни..

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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