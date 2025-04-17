Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,04

EUR

46,82

+0,21

Готівковий курс:

USD

41,08

40,95

EUR

46,95

46,70

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

НАВЧАННЯ

ДЛЯ ЖИТТЯ
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1149-ту добу повномасштабної війни становлять 937 440 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 937 440 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10 654 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 217 (+54) од,
  • артилерійських систем – 26 442 (+65) од,
  • РСЗВ – 1366 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1135 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 925 (+88),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 642 (+170) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3807 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни..
  • 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько