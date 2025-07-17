Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1240 добу повномасштабної війни становлять 1 038 650 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 липня втратила:

особового складу – близько 1 038 650 (+1190) осіб;

танків – 11029 (+4) од;

бойових броньованих машин – 22996 (+1) од;

артилерійських систем – 30438 (+43) од;

РСЗВ – 1440 (+0) од;

засоби ППО – 1197 (+1) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250);

крилаті ракети – 3491 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154);

спеціальна техніка – 3932 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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