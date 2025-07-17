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Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1240 добу повномасштабної війни становлять 1 038 650 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 038 650 (+1190) осіб;
  • танків – 11029 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22996 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30438 (+43) од;
  • РСЗВ – 1440 (+0) од;
  • засоби ППО – 1197 (+1) од; 
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250);
  • крилаті ракети – 3491 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154);
  • спеціальна техніка – 3932 (+0). 
Фото 2 — Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько