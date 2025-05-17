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Втрати ворога станом на 17 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1179 добу повномасштабної війни становлять 972 600 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 травня втратила:
- особового складу близько 972600 (+910) осіб;
- танків ‒ 10831 (+6) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22553 (+7) од;
- артилерійських систем – 27942 (+34) од;
- РСЗВ – 1386 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155);
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од;
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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