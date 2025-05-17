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Втрати ворога станом на 17 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати ворога
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1179  добу повномасштабної війни становлять 972 600   осіб.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

  • особового складу близько 972600 (+910) осіб;
  • танків ‒ 10831 (+6) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22553 (+7) од;
  • артилерійських систем – 27942 (+34) од;
  • РСЗВ – 1386 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155);
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 17 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко