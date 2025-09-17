Втрати ворога станом на 17 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1302 добу повномасштабної війни становлять 1 097 450 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 вересня втратила:

особового складу – близько 1097450 (+1020) осіб;

танків – 11189 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23277 (+3) од;

артилерійських систем – 32846 (+36) од;

РСЗВ – 1490 (+0) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61878 (+108);

спеціальна техніка – 3965 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

