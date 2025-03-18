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Втрати ворога станом на 18 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСу

ЗСУ за останню добу ліквідували 1560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1119-ту добу повномасштабної війни становлять 897 010 осіб.

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Втрати Росії у війні на 18 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 897 010 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 10 352 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 509 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24 640 (+42) од,
  • РСЗВ – 1319 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1107 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 616 (+149),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 892 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
  • 64 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько