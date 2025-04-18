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Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1530 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1150-ту добу повномасштабної війни становлять 938 970 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 938970 (+1530) осіб;
- танків ‒ 10662 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40) од;
- артилерійських систем – 26530 (+88) од;
- РСЗВ – 1367 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 1136 (+1) од;
- літаків – 370 (+0) од;
- гелікоптерів – 335 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140);
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312) од;
- спеціальна техніка ‒ 3858 (+51).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 3 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ Запорізької обл., Крим);
- 23 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни.
- 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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