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Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1530 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1150-ту добу повномасштабної війни становлять 938 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 938970 (+1530) осіб;
  • танків ‒ 10662 (+8) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40) од;
  • артилерійських систем – 26530 (+88) од;
  • РСЗВ – 1367 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 1136 (+1) од;
  • літаків – 370 (+0) од;
  • гелікоптерів – 335 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140);
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3858 (+51).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 3 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ Запорізької обл., Крим);
  • 23  ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни.
  • 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько