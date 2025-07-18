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Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1241 добу повномасштабної війни становлять 1 039 830 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:
- особового складу – близько 1 039 830 (+1180) осіб;
- танків – 11032 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23005 (+9) од;
- артилерійських систем – 30485 (+47) од;
- РСЗВ – 1441 (+1) од;
- засоби ППО – 1197 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135);
- крилаті ракети – 3491 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни / submarines – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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