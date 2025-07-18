Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1241 добу повномасштабної війни становлять 1 039 830 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:

особового складу – близько 1 039 830 (+1180) осіб;

танків – 11032 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23005 (+9) од;

артилерійських систем – 30485 (+47) од;

РСЗВ – 1441 (+1) од;

засоби ППО – 1197 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135);

крилаті ракети – 3491 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни / submarines – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111);

спеціальна техніка – 3932 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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