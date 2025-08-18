- Тип
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1272 добу повномасштабної війни становлять 1 070 890 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:
- особового складу – близько 1070890 (+940) осіб;
- танків – 11118 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23148 (+5) од;
- артилерійських систем – 31632 (+43) од;
- РСЗВ – 1469 (+1) од;
- засоби ППО – 1208 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116);
- спеціальна техніка – 3942 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
