Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1272 добу повномасштабної війни становлять 1 070 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

особового складу – близько 1070890 (+940) осіб;

складу близько осіб; танків – 11118 (+2) од;

од; бойових броньованих машин – 23148 (+5) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 31632 (+43) од;

систем од; РСЗВ – 1469 (+1) од;

од; засоби ППО – 1208 (+0) од;

ППО од; літаків – 422 (+0) од;

од; гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 51685 (+157);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3558 (+0);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0);

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3942 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

