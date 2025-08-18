Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1272 добу повномасштабної війни становлять 1 070 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1070890 (+940) осіб;
  • танків – 11118 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23148 (+5) од;
  • артилерійських систем – 31632 (+43) од;
  • РСЗВ – 1469 (+1) од;
  • засоби ППО – 1208 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів  – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157);
  • крилаті ракети  – 3558 (+0);
  • кораблі катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116);
  • спеціальна техніка – 3942 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько