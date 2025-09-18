Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1303 добу повномасштабної війни становлять 1 098 380 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 вересня втратила:

особового складу – близько 1098380 (+930) осіб;

танків – 11191 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23277 (+0) од;

артилерійських систем – 32879 (+33) од;

РСЗВ – 1491 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122);

спеціальна техніка – 3965 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.