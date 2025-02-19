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Втрати ворога станом на 19 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 13000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1092-ту добу повномасштабної війни становлять 862 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 862 390 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10120 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23) од,
- артилерійських систем – 23347 (+72) од,
- РСЗВ – 1288 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1072 (+4) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,
- спеціальна техніка ‒ 3752 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
- 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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