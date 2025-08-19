Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1273 добу повномасштабної війни становлять 1 071 780 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

особового складу – близько 1071780 (+890) осіб ;

складу близько осіб танків – 11118 (+0) од;

од; бойових броньованих машин – 23148 (+0) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 31698 (+66) од;

систем од; РСЗВ – 1470 (+1) од;

од; засоби ППО – 1208 (+0) од;

ППО од; літаків – 422 (+0) од;

од; гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 51894 (+209);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3558 (+0);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0);

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3943 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М;

4 крилаті ракети Х-101.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

