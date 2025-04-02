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Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1134-ту добу повномасштабної війни становлять 918 180 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 918 180 (+1410) осіб,
- танків ‒ 10 515 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 880 (+24) од,
- артилерійських систем – 25 576 (+24) од,
- РСЗВ – 1347 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 505 (+43),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 687 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.
- 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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