Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1164 добу повномасштабної війни становлять 954 300 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

особового складу ‒ близько 954300 (+1110) осіб,

танків ‒ 10741 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,

артилерійських систем – 27186 (+50) од,

РСЗВ – 1375 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,

спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни;

62 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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