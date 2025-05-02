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Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1164 добу повномасштабної війни становлять 954 300 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 954300 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10741 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,
- артилерійських систем – 27186 (+50) од,
- РСЗВ – 1375 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни;
- 62 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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