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Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Міноборони

ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1164  добу повномасштабної війни становлять 954 300 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 954300 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 10741 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27186 (+50) од,
  • РСЗВ – 1375 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни;
  • 62 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько