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Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1213 добу повномасштабної війни становлять 1 009 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

  • особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб
  • танків – 10954 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22860 (+7) од
  • артилерійських систем – 29374 (+46) од
  • РСЗВ – 1421 (+1) од
  • засоби ППО – 1188 (+1) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70)
  • крилаті ракети – 3369 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52501 (+81) од
  • спеціальна техніка – 3920 (+2)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Уточнюється, що 34 дронів збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько