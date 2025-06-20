Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1213 добу повномасштабної війни становлять 1 009 330 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб

танків – 10954 (+3) од

бойових броньованих машин – 22860 (+7) од

артилерійських систем – 29374 (+46) од

РСЗВ – 1421 (+1) од

засоби ППО – 1188 (+1) од

літаків – 416 (+0) од

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70)

крилаті ракети – 3369 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 52501 (+81) од

спеціальна техніка – 3920 (+2)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Уточнюється, що 34 дронів збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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