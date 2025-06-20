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Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1213 добу повномасштабної війни становлять 1 009 330 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 червня втратила:
- особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб
- танків – 10954 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22860 (+7) од
- артилерійських систем – 29374 (+46) од
- РСЗВ – 1421 (+1) од
- засоби ППО – 1188 (+1) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70)
- крилаті ракети – 3369 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52501 (+81) од
- спеціальна техніка – 3920 (+2)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.
Уточнюється, що 34 дронів збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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