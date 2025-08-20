- Тип
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1274 добу повномасштабної війни становлять 1 072 700 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб,
- танків – 11119 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23152 (+4) од;
- артилерійських систем – 31748 (+50) од;
- РСЗВ – 1470 (+0) од;
- засоби ППО – 1208 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260);
- крилаті ракети – 3565 (+7);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142);
- спеціальна техніка – 3943 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- балістичну ракету Іскандер-М;
- 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
